С ТРЁХЯБЛОНЬ СОБРАЛИ 120 КГ ЯБЛОК.С ПЕРВОЙ ЯБЛОНИ СОБРАЛИ 48 КГ , А СО ВТОРОЙ 24 КГ. СКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ ЯБЛОК СОБРАЛИ С ТРЕТЬЕЙ ЯБЛОНИ?

Математика

С ТРЁХЯБЛОНЬ СОБРАЛИ 120 КГ ЯБЛОК.С ПЕРВОЙ ЯБЛОНИ СОБРАЛИ 48 КГ , А СО ВТОРОЙ 24 КГ. СКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ ЯБЛОК СОБРАЛИ С ТРЕТЬЕЙ ЯБЛОНИ?

Автор: Гость