С ТРЁХЯБЛОНЬ СОБРАЛИ 120 КГ ЯБЛОК.С ПЕРВОЙ ЯБЛОНИ СОБРАЛИ 48 КГ , А СО ВТОРОЙ 24 КГ. СКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ ЯБЛОК СОБРАЛИ С ТРЕТЬЕЙ ЯБЛОНИ?

Математика
С ТРЁХЯБЛОНЬ СОБРАЛИ 120 КГ ЯБЛОК.С ПЕРВОЙ ЯБЛОНИ СОБРАЛИ 48 КГ , А СО ВТОРОЙ 24 КГ. СКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ ЯБЛОК СОБРАЛИ С ТРЕТЬЕЙ ЯБЛОНИ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120-48-24=48(кг)-собрали с третьей яблони
Гость:
1)48+24=72кг-собрали с 1 и 2 яблони 2)120-72=48кг-собрали с 3 яблони  
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