кухня имеет размеры 28*44дм пол в кухне вымостили квадратной плиткой площадь одной плитки 4 кв.дм сколько плиток для этого понадобилось

Математика

кухня имеет размеры 28*44дм пол в кухне вымостили квадратной плиткой площадь одной плитки 4 кв.дм сколько плиток для этого понадобилось

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