кухня имеет размеры 28*44дм пол в кухне вымостили квадратной плиткой площадь одной плитки 4 кв.дм сколько плиток для этого понадобилось
Математика
кухня имеет размеры 28*44дм пол в кухне вымостили квадратной плиткой площадь одной плитки 4 кв.дм сколько плиток для этого понадобилось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28*44=1232 кв.дм-площадь всей кухни. 2)1232:4=308 плиток-понадобится.
Гость:
28х44=1232 дм2 1232:4=308 плиток понадобится
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