кухня имеет размеры 28*44дм пол в кухне вымостили квадратной плиткой площадь одной плитки 4 кв.дм сколько плиток для этого понадобилось

Математика
кухня имеет размеры 28*44дм пол в кухне вымостили квадратной плиткой площадь одной плитки 4 кв.дм сколько плиток для этого понадобилось
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28*44=1232 кв.дм-площадь всей кухни. 2)1232:4=308 плиток-понадобится.
Гость:
28х44=1232 дм2 1232:4=308 плиток понадобится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На мраморном полу стоит цилиндрическая мраморная колонна высотой в 5 м.Определите давление на пол.
Ответить
Математика
прдставте в виде  обыкновенной дроби или смешанного числа:ъ 0,007;0,0021;0,0005;45,0471;302,0054. 
Ответить
Алгебра
Сравните 169 (в 15 степени) и 3(в 15 степени) * 4(в 15 степени)
Ответить
Математика
С ТРЁХЯБЛОНЬ СОБРАЛИ 120 КГ ЯБЛОК.С ПЕРВОЙ ЯБЛОНИ СОБРАЛИ 48 КГ , А СО ВТОРОЙ 24 КГ. СКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ ЯБЛОК СОБРАЛИ С ТРЕТЬЕЙ ЯБЛОНИ?
Ответить
Алгебра
сколько существует трехзначных чисел у которых последняя цифра равна произведению двух первых?
Ответить