прдставте в виде  обыкновенной дроби или смешанного числа:ъ 0,007;0,0021;0,0005;45,0471;302,0054. 

Математика
прдставте в виде  обыкновенной дроби или смешанного числа:ъ 0,007;0,0021;0,0005;45,0471;302,0054. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/1000,   21/10000,  5/10000, 45  471/10000, 302 54/10000
Гость:
7/1000 21/10000 5/10000 45   целых 471/10000 302      54/10000 
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