прдставте в виде обыкновенной дроби или смешанного числа:ъ 0,007;0,0021;0,0005;45,0471;302,0054.
Математика
прдставте в виде обыкновенной дроби или смешанного числа:ъ 0,007;0,0021;0,0005;45,0471;302,0054.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/1000, 21/10000, 5/10000, 45 471/10000, 302 54/10000
Гость:
7/1000 21/10000 5/10000 45 целых 471/10000 302 54/10000
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