на земле лежит прямоугольная чугунная плита площадь основания которой 1,5 м2,а толщина 20 см.акова масса плиты?каково давление плиты на землю?

Физика

на земле лежит прямоугольная чугунная плита площадь основания которой 1,5 м2,а толщина 20 см.акова масса плиты?каково давление плиты на землю?

Автор: Гость