на земле лежит прямоугольная чугунная плита площадь основания которой 1,5 м2,а толщина 20 см.акова масса плиты?каково давление плиты на землю?
Физика
на земле лежит прямоугольная чугунная плита площадь основания которой 1,5 м2,а толщина 20 см.акова масса плиты?каково давление плиты на землю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=F/S. m = V * плотность m=(1.5*0.2)*7800= 2340 кг Fт=p (весу) p = m*g; p = 2340*10 = 23400Н P = 23400H * 1.5м2 = 35100 Па = 35,1 кПа
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