57 дм, 6м, 63 дм, 6м 6 дм, ........

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6м=60дм 6м 6дм=66дм итак 57дм,60дм,63дм,66дм вот ты сама подумай. Если так и сяк значит здесь правило +3. И всё! продолжаем:57дм,60дм,63дм,66дм,69дм,72дм,75дм. И.т.д