57 дм, 6м, 63 дм, 6м 6 дм, ........

Математика
57 дм, 6м, 63 дм, 6м 6 дм, ........
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6м=60дм 6м 6дм=66дм итак 57дм,60дм,63дм,66дм вот ты сама подумай. Если так и сяк значит здесь правило +3. И всё! продолжаем:57дм,60дм,63дм,66дм,69дм,72дм,75дм. И.т.д
Гость:
сначало надо выразить 5м7дм=57дм 6м=60дм 6м3дм=63дм 6м6дм=66дм 57дм, 60дм, 63 дм, 66дм, 69дм, 72 дм итд или  5м7дм, 6м, 6м3дм,6м6дм, 6м9д,.......
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