СН3-СН(СН3 вниз)-СН2-СН2i(йод) +KOH(cпирт) = что получается  помогите, пожалуйста 

Гость: Гость:

в спиртовом р-ре больше образуются непредельные: СН3-СН(СН3 вниз)-СН2-СН2І+KOH(cпирт) =СН3-СН(СН3 вниз)-СН=СН2+КІ+Н2О хотя возможно и образование спирта