СН3-СН(СН3 вниз)-СН2-СН2i(йод) +KOH(cпирт) = что получается помогите, пожалуйста
Химия
СН3-СН(СН3 вниз)-СН2-СН2i(йод) +KOH(cпирт) = что получается помогите, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вероятно СН3-СН-СН2-СН2-СН2ОН + КI | CH3
Гость:
в спиртовом р-ре больше образуются непредельные: СН3-СН(СН3 вниз)-СН2-СН2І+KOH(cпирт) =СН3-СН(СН3 вниз)-СН=СН2+КІ+Н2О хотя возможно и образование спирта
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