Собственная скорость катера равна 21,6 км/ч,а скорость течения реки 4,7 км/ч.Найдите скорость катера по течению и протев течения.

Математика
Собственная скорость катера равна 21,6 км/ч,а скорость течения реки 4,7 км/ч.Найдите скорость катера по течению и протев течения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21,6-4,7=16,9 - против течения 21,6+4,7=26,3 - по течению 
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