Собственная скорость катера равна 21,6 км/ч,а скорость течения реки 4,7 км/ч.Найдите скорость катера по течению и протев течения.
Математика
Собственная скорость катера равна 21,6 км/ч,а скорость течения реки 4,7 км/ч.Найдите скорость катера по течению и протев течения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21,6-4,7=16,9 - против течения 21,6+4,7=26,3 - по течению
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
от деревни никольское до городо 24км.дорога состовляет5/12 пути, а остальная часть проходит полем. сколько километров дороги проходит полем?
Физика
на земле лежит прямоугольная чугунная плита площадь основания которой 1,5 м2,а толщина 20 см.акова масса плиты?каково давление плиты на землю?
Математика
кухня имеет размеры 28*44дм пол в кухне вымостили квадратной плиткой площадь одной плитки 4 кв.дм сколько плиток для этого понадобилось