Слова с корнем -ЛЕЗ- и -ЛИЗ-
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Слова с корнем -ЛЕЗ- и -ЛИЗ-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлезть, подлизать, перелез, залез, лизун, подлиза, лезть, лизать...
Гость:
Залез, подлиза,пролез,
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