задача по физике.расстояние между гребнями волн в море 5 м.при встречном движении катера волна за 1 с ударяет о корпус   катера 4 раза, и при попутном-2 раза.найдите скорости катера и волны, если известно, что скорость катера б...

Физика
задача по физике.расстояние между гребнями волн в море 5 м.при встречном движении катера волна за 1 с ударяет о корпус   катера 4 раза, и при попутном-2 раза.найдите скорости катера и волны, если известно, что скорость катера больше скорости волны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть: x - скорость катера у - скорость волны Составим уравнения:  при встречном движении: х+у=4*5=20 при попутном: х-у=2*5=10 складывая систему уравнений получаем: 2х=30 х=15 следовательно, у =5.
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