задача по физике.расстояние между гребнями волн в море 5 м.при встречном движении катера волна за 1 с ударяет о корпус катера 4 раза, и при попутном-2 раза.найдите скорости катера и волны, если известно, что скорость катера б...

Физика

задача по физике.расстояние между гребнями волн в море 5 м.при встречном движении катера волна за 1 с ударяет о корпус катера 4 раза, и при попутном-2 раза.найдите скорости катера и волны, если известно, что скорость катера больше скорости волны

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