Решите уравнения разложив на множители : (х + 17) ( х - 8) = 21 ( х - 8) (х² - х)² - 12 ( х² - х) = 0 (2х + 7) ( х² + 12х - 30) - 5х² = 2х²( х+1)
Алгебра
Решите уравнения разложив на множители : (х + 17) ( х - 8) = 21 ( х - 8) (х² - х)² - 12 ( х² - х) = 0 (2х + 7) ( х² + 12х - 30) - 5х² = 2х²( х+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (х+17)(х-8)=21(х-8) (х+17)(х-8)-21(х-8)=0 (х-8)(х+17-21)=0 (х-8)(х-4)=0 х-8=0 х=8 х-4=0 х=4 Ответ: 4; 8. 2) (х²-х)²-12(х²-х)=0 (х²-х)(х²-х-12)=0 х(х-1)(х²-4х+3х-12)=0 х(х-1)(х(х-4)+3(х-4))=0 х(х-1)(х-4)(х+3)=0 х=0 х-1=0 х=1 х-4=0 х=4 х+3=0 х=-3 Ответ: -3; 0; 1; 4. 3) (2х+7)(х²+12х-30)-5х²=2х²(х+1) (2х+7)(х²+12х-30)-5х²=2х³+2х (2х+7)(х²+12х-30)-5х²-2х³-2х²=0 (2х+7)(х²+12х-30)-2х³-7х²=0 (2х+7)(х²+12х-30)-х²(2х+7)=0 (2х+7)(х²+12х-30-х²)=0 (2х+7)(12х-30)=0 6(2х+7)(2х-5)=0 2х+7=0 2х=-7 х=-3,5 2х-5=0 2х=5 х=2,5 Ответ: -3,5; 2,5.
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