как понять приняв за еденичный отрезок 4 клетки
Математика
как понять приняв за еденичный отрезок 4 клетки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
единица измерения данного отрезка будет равна 4 клеткам
Гость:
На координатной прямой отметили точку О она называется началом отсчета, потом поставили точку М через 4 клетки и назвали этот отрезок единичным отрезком. Существует правило: Координатной прямой называют прямую, на которой выбрали начало отсчета, единичный отрезок и направление. И еще единичный отрезок может быть любым размером. Обычно его указывают в книге. От него и нужно отталкиваться когда решаешь.
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