ТОЧКА ДВИЖЕТСЯ ПРЯМОЛИНЕЙНО ПО ЗАКОНУ S(t)=6t В КУБЕ-3t+8. найти велечину скорости и ускорения в момент времени t=2c

Математика

ТОЧКА ДВИЖЕТСЯ ПРЯМОЛИНЕЙНО ПО ЗАКОНУ S(t)=6t В КУБЕ-3t+8. найти велечину скорости и ускорения в момент времени t=2c

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