ТОЧКА ДВИЖЕТСЯ ПРЯМОЛИНЕЙНО ПО ЗАКОНУ S(t)=6t В КУБЕ-3t+8. найти велечину скорости и ускорения в момент времени t=2c

Математика
ТОЧКА ДВИЖЕТСЯ ПРЯМОЛИНЕЙНО ПО ЗАКОНУ S(t)=6t В КУБЕ-3t+8. найти велечину скорости и ускорения в момент времени t=2c
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S(t)=6t^3-3t+8 По законам механики dS/dt=V  и (d^2)S/dt^2=dV/dt=a S'(t)=V(t)=18t^2-3  ---->  t=2, V(2)=18(4)-3=69 м/с V'(t)=a(t)=36t         ---->  t=2, a(2)=36(2)=72 м/с^2 
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