объем кислорода содержащегося в 150 л воздуха (объемная доля кислорода в воздухе равна 21%) равен?
Химия
объем кислорода содержащегося в 150 л воздуха (объемная доля кислорода в воздухе равна 21%) равен?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляем пропорцию: 150 л-100% х л -21% Выводим : x=150л*21%/100% =31,5 л Ответ:31,5 л.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
при термическом разложении нитрита аммония (NH4NO2) получается азот и вода. вычислите практический выход азота, если при разложении 6,4 г нитрита а...
Математика
Костя в первый час прошёл 4 2_5 км ,а во второй на 3_5км больше,чем в первый час за эти два часа он прошёл на 5 4_км больше ,чем в третий час .Скол...
Алгебра
Решите уравнения разложив на множители : (х + 17) ( х - 8) = 21 ( х - 8) (х² - х)² - 12 ( х² - х) = 0 (2х + 7) ( х² + 12х - 30) - 5х² = 2х²( х+1)
Математика
ТОЧКА ДВИЖЕТСЯ ПРЯМОЛИНЕЙНО ПО ЗАКОНУ S(t)=6t В КУБЕ-3t+8. найти велечину скорости и ускорения в момент времени t=2c