при термическом разложении нитрита аммония (NH4NO2) получается азот и вода. вычислите практический выход азота, если при разложении 6,4 г нитрита аммония выделилось 2 л азота

Химия

при термическом разложении нитрита аммония (NH4NO2) получается азот и вода. вычислите практический выход азота, если при разложении 6,4 г нитрита аммония выделилось 2 л азота

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