при термическом разложении нитрита аммония (NH4NO2) получается азот и вода. вычислите практический выход азота, если при разложении 6,4 г нитрита аммония выделилось 2 л азота
Химия
при термическом разложении нитрита аммония (NH4NO2) получается азот и вода. вычислите практический выход азота, если при разложении 6,4 г нитрита аммония выделилось 2 л азота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,4 х NH4NO2=N2+2Н2О 64 22,4 х=6,4*22,4/64=2,24л выход=2/2,24=0,89 и ли 89%
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