обьём кислорода, содержащегося в 150 л воздуха (объёмная доля кислорода в воздухе равна 21%)равен
Химия
обьём кислорода, содержащегося в 150 л воздуха (объёмная доля кислорода в воздухе равна 21%)равен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150 л - 100% х л - 21% х= (150*21):100= 31,5 л Ответ: 31,5л
Гость:
150\100*21=31,5 л наверно так
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