задача! сахар в варенье составляет 3/5 а остальное вишня. вишне в варенье на 2 кг меньше чем сахара. сколько масса варенья? помогите спс!

Математика

задача! сахар в варенье составляет 3/5 а остальное вишня. вишне в варенье на 2 кг меньше чем сахара. сколько масса варенья? помогите спс!

Автор: Гость