задача! сахар в варенье составляет 3/5 а остальное вишня. вишне в варенье на 2 кг меньше чем сахара. сколько масса варенья? помогите спс!
Математика
задача! сахар в варенье составляет 3/5 а остальное вишня. вишне в варенье на 2 кг меньше чем сахара. сколько масса варенья? помогите спс!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем массу всего варенья за 1 (целое) 1) [latex]1-\frac{3}{5}=\frac{5-3}{5}=\frac{2}{5}[/latex] (часть) - составляет вишня. 2) [latex]\frac{3}{5}-\frac{2}{5}=\frac{3-2}{5}=\frac{1}{5}[/latex] (часть) - 2 кг вишни. 3) [latex]2:\frac{1}{5}=2\cdot\frac{5}{1}=2\cdot5=10[/latex] (кг) Ответ: 10 кг масса варенья.
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