На столе сидело 3 мухи, 2 улетело, 3 прилетело, а 1 прихлопнули. Сколько мух осталось сидеть на столе?
Математика
На столе сидело 3 мухи, 2 улетело, 3 прилетело, а 1 прихлопнули. Сколько мух осталось сидеть на столе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-2+3-1=3 мухи осталось сидеть на столе
Гость:
1 муха. которую прихлопнули. остальные улетели)
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