На столе сидело 3 мухи, 2 улетело, 3 прилетело, а 1 прихлопнули. Сколько мух осталось сидеть на столе?

Математика

На столе сидело 3 мухи, 2 улетело, 3 прилетело, а 1 прихлопнули. Сколько мух осталось сидеть на столе?

Автор: Гость