Разберите пжл слово Снизу как часть речи. Не где корень, приставка, а с пост. Признаками и т.д.
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Разберите пжл слово Снизу как часть речи. Не где корень, приставка, а с пост. Признаками и т.д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
снизу(как?) наречие пост. не изменяется снизу- подчеркивается как обстоятельство
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