Работает 2 крана. Первый работает на 3 часа дольше и разгрузил на 27 тонн больше, чем второй.Найти сколько разгрузили оба крана, если первый работал 8 часов?

Математика

Работает 2 крана. Первый работает на 3 часа дольше и разгрузил на 27 тонн больше, чем второй.Найти сколько разгрузили оба крана, если первый работал 8 часов?

Автор: Гость