Работает 2 крана. Первый работает на 3 часа дольше и разгрузил на 27 тонн больше, чем второй.Найти сколько разгрузили оба крана, если первый работал 8 часов?
Математика
Работает 2 крана. Первый работает на 3 часа дольше и разгрузил на 27 тонн больше, чем второй.Найти сколько разгрузили оба крана, если первый работал 8 часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)27:3=9 тонн-за 1 час. 2)8*9=72тонны -загрузил первый. 3)8-3=5 часов-работал второй. 4)5*9=45 тонн-загрузил второй.
Гость:
1) 27:3=9 (т) - за 1 час. 2) 8·9=72 (т) - груза разгрузил первый кран. 3) 8-3=5 (час) - работал второй кран. 4) 5·9=45 (т) - груза разгрузил второй кран. 5) 72+45=117 (т) - груза разгрузили оба крана вместе. Ответ: 117 тонн груза разгрузили оба крана.
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