Решите уравнение: 8x-1,79=4,61-8x
Алгебра
Решите уравнение: 8x-1,79=4,61-8x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8х-1.79=4.61-8х, 8х+8х=4.61+1.79, 16х=6.4, х=6.4:16, х=0.4. ПРОВЕРКА:8*0.4-1.79=4.61-8*0.4, 3.2-1.79=4.61-3.2, 1.41=1.41.
Гость:
умножаем на 100(уходим от 10-тичной дроби) 800х-179=461-800х 800х+800х=461+179 1600х=640 х=0,4
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