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Разберите слово как часть речи : Снизу.
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Разберите слово как часть речи : Снизу.
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Гость:
снизу часть речи обстоятельство отвечает на вопрос где
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