длина окружности равна с.найдите площадь ограниченного ею круга
Геометрия
длина окружности равна с.найдите площадь ограниченного ею круга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина круга равна 2пR=c, отсюда вытекает, что R=c/2п S=пR^2 -----> S=п(c/2п)^2=(пс^2)/(4п^2)=(c^2)/(4п) Ответ: S=(c^2)/(4п)
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