Посмотрю на юг - Нивы зрелые, Что камыш густой, Тихо движутся; Мурава лугов Ковром стелется, Виноград в садах Наливается. Выделить существительные. Указать их число и род.
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Посмотрю на юг - Нивы зрелые, Что камыш густой, Тихо движутся; Мурава лугов Ковром стелется, Виноград в садах Наливается. Выделить существительные. Указать их число и род.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на юг - м.род,ед число нивы- ж.р, мн.ч камыш-м.р., ед число мурова- ед.ч, ж.р лугов-мн.ч, м.р ковром- ед ч, м.р виноград- ед.ч, м р. в садах- м.р, мн.ч
Гость:
юг(ед.ч.,м.р.),нивы(мн.ч.,ж.р.),камыш(ед.ч.,м.р.),мурава(ед.ч.,ж.р.),лугов(мн.ч.,м.р.),ковром(ед.ч.,м.р.),виноград(ед.ч.,м.р.),садах(мн.ч.,м.р.).
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