Посмотрю на юг - Нивы зрелые, Что камыш густой, Тихо движутся; Мурава лугов Ковром стелется, Виноград в садах Наливается. Выделить существительные. Указать их число и род.

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Посмотрю на юг - Нивы зрелые, Что камыш густой, Тихо движутся; Мурава лугов Ковром стелется, Виноград в садах Наливается. Выделить существительные. Указать их число и род.

Автор: Гость