Художники проехали по Золотому кольцу России и сделали зарисовку в 4 городах.В каждом городе они использовали половину имеющихся у них листов бумаги.после посещения четвертого города у них осталось 2 листа.Сколько листоа было ...
Математика
Художники проехали по Золотому кольцу России и сделали зарисовку в 4 городах.В каждом городе они использовали половину имеющихся у них листов бумаги.после посещения четвертого города у них осталось 2 листа.Сколько листоа было у художников перед началом работы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х2=4 листа в 4-м городе было 4х2=8 листов в 3-м городе было 8х2=16 листов во 2-м городе было 16х2=32 листа было в 1-м городе
Гость:
1)2*2=4 листа-осталось на 4 город. 2)4*2=8 листов-осталось на 3 город. 3)8*2=167 листов-осталось на 2 город. 4)16*2=32 листа-было у художника всего.
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