Художники проехали по Золотому кольцу России и сделали зарисовку в 4 городах.В каждом городе они использовали половину имеющихся у них листов бумаги.после посещения четвертого города у них осталось 2 листа.Сколько листоа было ...

Математика

Художники проехали по Золотому кольцу России и сделали зарисовку в 4 городах.В каждом городе они использовали половину имеющихся у них листов бумаги.после посещения четвертого города у них осталось 2 листа.Сколько листоа было у художников перед началом работы

Автор: Гость