периметр прямоугольника 27см.Чему равна длина сторон треугольника, если вторая его сторона на 2см длиннее первой, а третья сторона на 4см короче второй?
Математика
периметр прямоугольника 27см.Чему равна длина сторон треугольника, если вторая его сторона на 2см длиннее первой, а третья сторона на 4см короче второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-вторая сторона х-2-первая сторона х-4-третья сторона Всего 27см х+х-2+х-4=27 3х-6=27 3х=33 х=11-вторая сторона 11-2=9-первая сторона 11-4=7-третья сторона
Гость:
1)27:4=6.75(см) 2)6.75+2=8.75(см)-2 и 4 стороны 3)8.75-4=4.75(см)-1 и 3 стороны
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