периметр прямоугольника 27см.Чему равна длина сторон треугольника, если вторая его сторона на 2см длиннее первой, а третья сторона на 4см короче второй?

Математика

периметр прямоугольника 27см.Чему равна длина сторон треугольника, если вторая его сторона на 2см длиннее первой, а третья сторона на 4см короче второй?

Автор: Гость