Иван проехал на велосипеде 24 км.На автомобиле за это же время при скорости, на 30 км/ч большей,он проехал бы 84 км. С какой скоростью ехал Иван на велосипеде?За какое время он проехал это расстояние?
Алгебра
Иван проехал на велосипеде 24 км.На автомобиле за это же время при скорости, на 30 км/ч большей,он проехал бы 84 км. С какой скоростью ехал Иван на велосипеде?За какое время он проехал это расстояние?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)84-24=60км-разница. 2)60:30=за 2часа Иван проехал 24км на велосипеде. 3)24:2=12км/ч-скорость на велосипеде.
Гость:
х- скорость на велосипеде х+30- скорость на автомобиле 24:х=84:(х+30) 24х(х+30)=84х 24х+720=84х -60х=-720 х=12км/ч 24:12= 2 ч- за 2 часа проехал
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