Иван проехал на велосипеде 24 км.На автомобиле за это же время при скорости, на 30 км/ч большей,он проехал бы 84 км. С какой скоростью ехал Иван на велосипеде?За какое время он проехал это расстояние?

Алгебра

Иван проехал на велосипеде 24 км.На автомобиле за это же время при скорости, на 30 км/ч большей,он проехал бы 84 км. С какой скоростью ехал Иван на велосипеде?За какое время он проехал это расстояние?

Автор: Гость