1 задача: Какое количество вещества сульфата меди(II) образуется, если в реакцию вступило 16,8 г. оксида меди(II) с серной кислотой? 2 задача: Масса остатка, образовавшегося в результате взаимодействия 1,7г. нитрата серебра с х...
Химия
1 задача: Какое количество вещества сульфата меди(II) образуется, если в реакцию вступило 16,8 г. оксида меди(II) с серной кислотой? 2 задача: Масса остатка, образовавшегося в результате взаимодействия 1,7г. нитрата серебра с хлоридом меди, взятом в избытке? 3 задача: Количество вещества гидроксида натрия, образовавшегося при взаимодействии 6,2г. оксида натрия с водой? 4 задача: В 250г. воды растворили 50г. соли. Массовая доля хлорида натрия в растворе?
Ответ(ы) на вопрос:
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1 задача. Напишем реакцию: 16,8 г х г CuO+ H2SO4====>CuSO4 + H2O M=80г/моль 160г/моль m= 80 г 160 г Составим пропорцию: 16,8/80 =x/160 Выводим: x=16,8*160/80=33,6 г Ответ:33,6 г 2 задача Напишем уравнение реакции: 1,7г х г 2AgNO3+CuCi2====>2AgCl(стрелка вниз) + Cu(NO3)2 M=170г/моль 143,5г/моль m=170 г 143,5 г (одинаковое кол-во молей) Составляем пропорцию : 1,7/240=x/287 Выводим : x=1,7*143,5/170=1,435 г Ответ:1,435 г 3 задача Напишем уравнение реакции: 6,2г х г Na2O + H2O===>2NaOH M=62г/моль 40г/моль m= 62 г 80 г Пропорция: 6,2/62=x/80 Выводим: x=8 г Ответ: 8г 4 задача Задача решается по формуле w=m(в-ва)*100%/m(р-ра) m(в-ва)=50 г m(р-ра)=250г w=50г*100%/300г =16,7% Ответ: 16,7%
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