Исходя из оксида меди (2), получите раствор сульфата меди (2) и выделите из него кристаллический медный купорос. НАПИШИТЕ УРАВНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕАКЦИЙ В МОЛЕКУЛЯРНОМ И ИОННОМ ВИДАХ
Химия
Исходя из оксида меди (2), получите раствор сульфата меди (2) и выделите из него кристаллический медный купорос. НАПИШИТЕ УРАВНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕАКЦИЙ В МОЛЕКУЛЯРНОМ И ИОННОМ ВИДАХ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuO+H2SO4=H2O+CuSO4 CuO+2H⁺+4SO²⁻=H2O+Cu²⁺+4SO²⁻
Гость:
CuO+H2SO4=H2O+CuSO4 CuO+2H(+)+ SO4(2-)=H2O+Cu(2+)+SO4(2-) CuO+2H(+)=H2O+Cu(2+) р-р сульфата меди надо выпарить до образования голубых кристалов - это и будет кристаллический медный купорос
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Осуществить цепочку превращений :Вещ-во Х2 Метилциклогексан --->(над стрелкой: К,t*)(под стрелкой: - Н2) Х1 --->(над стрелкой: Br2) X2
Химия
Напишите уравнения реакций с участием углерода,которые характеризуют отдельно его восстановительные и окислительные свойства. Рассмотрите окислител...
Математика
периметр прямоугольника 27см.Чему равна длина сторон треугольника, если вторая его сторона на 2см длиннее первой, а третья сторона на 4см короче вт...
Математика
спортсмен прыгнул в длину на 7м 20см .это в 4 раза больше чем его рост. найди рост этого спортсмена?