Исходя из оксида меди (2), получите раствор сульфата меди (2) и выделите из него кристаллический медный купорос. НАПИШИТЕ УРАВНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕАКЦИЙ В МОЛЕКУЛЯРНОМ И ИОННОМ ВИДАХ

Химия

Исходя из оксида меди (2), получите раствор сульфата меди (2) и выделите из него кристаллический медный купорос. НАПИШИТЕ УРАВНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕАКЦИЙ В МОЛЕКУЛЯРНОМ И ИОННОМ ВИДАХ

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