Осуществить цепочку превращений :Вещ-во Х2 Метилциклогексан --- больше (над стрелкой: К,t*)(под стрелкой: - Н2) Х1 --- больше (над стрелкой: Br2) X2

Химия

Осуществить цепочку превращений :Вещ-во Х2 Метилциклогексан --- больше (над стрелкой: К,t*)(под стрелкой: - Н2) Х1 --- больше (над стрелкой: Br2) X2

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