Осуществить цепочку превращений :Вещ-во Х2 Метилциклогексан --- больше (над стрелкой: К,t*)(под стрелкой: - Н2) Х1 --- больше (над стрелкой: Br2) X2
Химия
Осуществить цепочку превращений :Вещ-во Х2 Метилциклогексан --- больше (над стрелкой: К,t*)(под стрелкой: - Н2) Х1 --- больше (над стрелкой: Br2) X2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)СН3-C6H11====>CH3-C6H5 + 3H2 (над стрелкой K,t,реакция дегидрирование)=это вещество Х1 2) CH3-C6H5+ Br2====>C7H7Br+HBr(при катализаторе кажется)-вещество Х2
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