Чему равна потенциальная энергия растянутой на 5 см пружины имеющей жесткость 40 Н.м ?
Физика
Чему равна потенциальная энергия растянутой на 5 см пружины имеющей жесткость 40 Н.м ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потенциальная энергия пружины Eп=kx^2/2 Eп=(40(Н/м)*0.05(м)^2)/2=0.05(Н*м)=0.05(Дж)
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