ПОМОГИТЕ!!! №1 Вычислите объем кислорода (н.у.), необходимый для сжигания 2,7г аллюминия.( Такая реакция происходит при поджигании бенгальских огней.) №2 Вычислите объемы водорода и кислорода (н.у.), которые образуются при...

Химия

ПОМОГИТЕ!!! №1 Вычислите объем кислорода (н.у.), необходимый для сжигания 2,7г аллюминия.( Такая реакция происходит при поджигании бенгальских огней.) №2 Вычислите объемы водорода и кислорода (н.у.), которые образуются при разложении 90г воды.

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