ПОМОГИТЕ!!! №1 Вычислите объем кислорода (н.у.), необходимый для сжигания 2,7г аллюминия.( Такая реакция происходит при поджигании бенгальских огней.) №2 Вычислите объемы водорода и кислорода (н.у.), которые образуются при...
Химия
ПОМОГИТЕ!!! №1 Вычислите объем кислорода (н.у.), необходимый для сжигания 2,7г аллюминия.( Такая реакция происходит при поджигании бенгальских огней.) №2 Вычислите объемы водорода и кислорода (н.у.), которые образуются при разложении 90г воды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Пишем уравнение реакции: 2,7г хл 4Al + 3O2===>2Al2O3 M=27г/моль Vm=22,4л/моль m=108 г V=67,2 л Пропорция: 2,7/108=x/67,2 Выводим: x=2,7*67,2/108=1.68 л. Ответ:1,68 л 2. Уравнение: 90 г х л х л 2H2O===>2H2 + O2 Пусть: 1 моль 1 моль 1/2 моль v(H2O)=m/M=90г/18г/моль=5 моль v(H2) =5 моль v(O2)=2,5 моль V(H2)=Vm*v=5 моль*22,4 л/моль=112 л V(O2)=Vm*v=2,5 моль* 22,4 л/моль= 56 л Ответ:112 л;56 л.
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