У Саши было несколько значков. Друг подарил ему ещё 4 значка. После этого все значки Саша прикрепил к трём флажкам, по 8 значков к каждому. Сколько значков было у Саши сначала? Решить задачу с записью вопросов.

Математика

У Саши было несколько значков. Друг подарил ему ещё 4 значка. После этого все значки Саша прикрепил к трём флажкам, по 8 значков к каждому. Сколько значков было у Саши сначала? Решить задачу с записью вопросов.

Автор: Гость