У Саши было несколько значков. Друг подарил ему ещё 4 значка. После этого все значки Саша прикрепил к трём флажкам, по 8 значков к каждому. Сколько значков было у Саши сначала? Решить задачу с записью вопросов.
Математика
У Саши было несколько значков. Друг подарил ему ещё 4 значка. После этого все значки Саша прикрепил к трём флажкам, по 8 значков к каждому. Сколько значков было у Саши сначала? Решить задачу с записью вопросов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х+4=3*8, х+4=24, х=24-4, х=20 значков-было у Саши сначала.
Гость:
Сколько значков на 3-х флажках? 3х8= 24 значка Сколько значков было у Саши до подарка друга? 24-4=20 значков
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