1. Какую работу совершил воздух массой 290 г при его изобарном нагревании на 20 К?

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по уравнению Менделеева-Клапейрона m/M RT = pV работа при нагревании равна A=p дельтаV = m/M R дельтаT изменение внутренней энергии при нагревании дельтаU=i/2 m/M R дельтаT по I началу термодинамики Q=дельтаU+A=(i+2)/2 m/M R дельтаT для воздуха M = 29 г/моль, i=5 (воздух состоит в основном из двухатомных молекул азота и кислорода) тогда A = 1663 Дж, Q=5820 Дж как вариант: можно посмотреть в справочнике удельную теплоемкость воздуха при постоянном давлении Q = c m дельтаT = 1005 Дж/(кг·К) · 0,290 кг · 20 К = 5829 Дж