начерти одну ломаную,у которой 4 звена 5 вершин,а другую-у которой 4 звена и 4 вершины.
Математика
начерти одну ломаную,у которой 4 звена 5 вершин,а другую-у которой 4 звена и 4 вершины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
начерти 1 ломанную типа домика без низа,а другую-обычный четырехугольник
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Из поселка А выехал велосипедист со скоростью 15км\ч, а из поселка В выехал навстречу 2 ой велосипедист со скоростью 20км\ч. Каково расстояние меж...
Физика
Английский язык
At the age of 16, British students write an examination called the GCSE ( Genaral Certificate of Secondary Education).