начерти одну ломаную,у которой 4 звена 5 вершин,а другую-у которой 4 звена и 4 вершины.

Математика

начерти одну ломаную,у которой 4 звена 5 вершин,а другую-у которой 4 звена и 4 вершины.

Автор: Гость