СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ "МОИ РОВЕСНИКИ"

Гость: Гость:

Мои ровесники, они все такие разные. У каждого свои увлечения и занятия. Мальчьки любят бегать, играть в догонялки. А есть и такие которые дерутся на переменах в школе. В моем дворе мальчишки увлекаются спортом, натянута сетка и они играют в валейбол. Мальчиков младшего возроста они к себе играть не берут, а вот постарше не берут их. Я хожу в школу танцев там у нас в группе девочки разных возрастов, но мы все очень хорошо общаемся, есть несколько девочек моего возроста и мы после занятий вместе идем домой. Наши дома находятся рядом. И теперь на выходных мы гулям вместе на улице. Я познакомилась с их подружками, а они с моими. И теперь у нас большая дружная компания. Обмениваемся разными интересными историями, ходим друг к другу в гости. Так вот у меня появилось много друзей. Увлечение любимым занятием привило меня к большому кругу друзей по моему интересу.