задача. 3 дня ученик читал по 45 страниц,а потом прочитал ещё 50 страниц. сколько страниц осталось ему прочитать,если в книге 300 страниц?

Математика

задача. 3 дня ученик читал по 45 страниц,а потом прочитал ещё 50 страниц. сколько страниц осталось ему прочитать,если в книге 300 страниц?

Автор: Гость