задача. 3 дня ученик читал по 45 страниц,а потом прочитал ещё 50 страниц. сколько страниц осталось ему прочитать,если в книге 300 страниц?
Математика
задача. 3 дня ученик читал по 45 страниц,а потом прочитал ещё 50 страниц. сколько страниц осталось ему прочитать,если в книге 300 страниц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х45=135 стр за 3 дня 300-(135+50)=115 стр осталось прочитать
Гость:
Прочитал: 3 дня по 45 стр. 1 день - 50 стр. Всего - 300 стр. Осталось - ? стр. Решение: 1) 3·45=135 (стр.) - прочитал ученик за 3 дня. 2) 135+50=185 (стр.) - ученик прочёл всего. 3) 300-185=115 (стр.) - ученику осталось прочитать. Ответ: ученику осталось прочитать 115 страниц.
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