В ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНЫ ДВА ПРОВОДНИКА :R1=5ом,R2=10 ом, вольтметр V1 показывает напряжение 12В. определите показалия амперметра и вольтметра v2
Физика
В ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНЫ ДВА ПРОВОДНИКА :R1=5ом,R2=10 ом, вольтметр V1 показывает напряжение 12В. определите показалия амперметра и вольтметра v2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=R1+R2 R=15 Ом I=U/R I=12/15=0.8А U2=I2*R2 U2=0.8A*10 Om=8B
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