В ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНЫ ДВА ПРОВОДНИКА :R1=5ом,R2=10 ом, вольтметр V1 показывает напряжение 12В. определите показалия амперметра и вольтметра v2

Физика

В ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНЫ ДВА ПРОВОДНИКА :R1=5ом,R2=10 ом, вольтметр V1 показывает напряжение 12В. определите показалия амперметра и вольтметра v2

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