Увеличь расстояние в 3 раза. а) 3 см 5 мм , б) 70 дм 5 см , в) 40 см 4 мм , г) 204 см 7 мм , д) 27 мм , е) 207 мм

Математика

Увеличь расстояние в 3 раза. а) 3 см 5 мм , б) 70 дм 5 см , в) 40 см 4 мм , г) 204 см 7 мм , д) 27 мм , е) 207 мм

Автор: Гость