Увеличь расстояние в 3 раза. а) 3 см 5 мм , б) 70 дм 5 см , в) 40 см 4 мм , г) 204 см 7 мм , д) 27 мм , е) 207 мм

Математика
Увеличь расстояние в 3 раза. а) 3 см 5 мм , б) 70 дм 5 см , в) 40 см 4 мм , г) 204 см 7 мм , д) 27 мм , е) 207 мм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 10см 5мм б) 2м 11дм 5см в) 12дм 1см 2мм г)  61дм 4см 1мм д) 8см 1мм е) 62см 1мм
Гость:
а)3см5мм=10см5мм б)70дм5см=211дм5см в)40см4мм=121см2мм г) 204см7 мм=614см1мм д) 27мм =81мм е) 207мм =621мм
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