Страны Африки, богатые одним-двумя видами минерального сырья?
Українська література
Страны Африки, богатые одним-двумя видами минерального сырья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
богаты алмазами:юар,ботсвана,зимбабве,ангола,дрк(демократическая республика конго),танзания,намибия.
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