От чего следует защищать почву?)

Українська література
От чего следует защищать почву?)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
от вредителей!!!!!!!!!
Гость:
От мусора, бомжей , собак , мочи , кала, лопаты , рыхлителя , лейки .
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