                                      Главное в законах Солона 1.Если должник не сумел отдать долг,то его самого запрещалось... 2.Архогтом мог стать(кто из граждан?)...3.Для решения государственных дел стали созывать...,в котор...

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1.то его запрещалось продавать в рабство. 2.архонтами могли стать члены высшего имущественного разряда — пентакосиомедимны, позднее — также всадники (второй разряд), с 457/456 до н. э. — зевгиты (третий разряд). 3.Для решения государственных дел стали созывать народное собрание,в котором участвовали все афинские граждане. 4..Судьи выбирались из числа всех граждан независимо от их знатности и богатства.