Главное в законах Солона 1.Если должник не сумел отдать долг,то его самого запрещалось... 2.Архогтом мог стать(кто из граждан?)...3.Для решения государственных дел стали созывать...,в котор...
Обществознание
Главное в законах Солона 1.Если должник не сумел отдать долг,то его самого запрещалось... 2.Архогтом мог стать(кто из граждан?)...3.Для решения государственных дел стали созывать...,в котором участвовали все афинские...4.Судьи выбирались из (каких граждан?)...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.то его запрещалось продавать в рабство. 2.архонтами могли стать члены высшего имущественного разряда — пентакосиомедимны, позднее — также всадники (второй разряд), с 457/456 до н. э. — зевгиты (третий разряд). 3.Для решения государственных дел стали созывать народное собрание,в котором участвовали все афинские граждане. 4..Судьи выбирались из числа всех граждан независимо от их знатности и богатства.
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