какое число делится на 6,на5,на10
Алгебра
какое число делится на 6,на5,на10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число 30 - делится на 6,5 и 10
Гость:
На 5 делятся числа, оканчивающиеся на 0 или 5. На 6 делятся те числа, которые делятся на 2 и на 3 одновременно (все чётные числа, которые делятся на 3). На 10 делятся числа, оканчивающиеся на 0. отсюда сдедует, что на все эти числа делится: 30, 60, 90, 120...
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