Какие признаки позволяют характеризовать отдельные религиозные организации как экстремистские

География
Какие признаки позволяют характеризовать отдельные религиозные организации как экстремистские
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как правило, экстремистская деятельность какой-либо организации выражается целым комплексом форм
Гость:
  непримиримость к людям с другим цветом кожи, другого вероисповедания, религии, запрет на браки с "иноверцами". Призывают к свержению власти. Есть вооруженные боевые отряды
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