В куске 112 м материи.Из 11\16 куска сшили детские костюмы. Сколько метров материи отсалось?решение задачи!
Математика
В куске 112 м материи.Из 11\16 куска сшили детские костюмы. Сколько метров материи отсалось?решение задачи!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)112:16*11=из 77 м материи-сшили деткие костюмы. 2)112-77=35 м материи-осталось.
Гость:
1)112:16*11=77(м)-д.костюмов 2)112-77=35(м)-осталось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Математика
1. Из 6 кг шерсти тонкорунных овец получают 10 метра ткани. На один костюм идёт 3 метра такой ткани. Сколько нужно шерсти, чтобы изготовить ткань н...
Литература