В куске 112 м материи.Из 11\16 куска сшили детские костюмы. Сколько метров материи отсалось?решение задачи!

Математика

В куске 112 м материи.Из 11\16 куска сшили детские костюмы. Сколько метров материи отсалось?решение задачи!

Автор: Гость