В куске 112 м материи.Из 11\16 куска сшили детские костюмы. Сколько метров материи отсалось?решение задачи!

Математика
В куске 112 м материи.Из 11\16 куска сшили детские костюмы. Сколько метров материи отсалось?решение задачи!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)112:16*11=из 77 м материи-сшили деткие костюмы. 2)112-77=35 м материи-осталось.
Гость:
1)112:16*11=77(м)-д.костюмов 2)112-77=35(м)-осталось
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