От двух пристаней,расстояние между которыми 520км,одновременно вышли навстречу друг другу два теплохода.Один из них шёл со средней скоростью 22км\ч, другой 18км\ч.Через сколько часов теплоходы встретились?Какое расстояние прошё...
Математика
От двух пристаней,расстояние между которыми 520км,одновременно вышли навстречу друг другу два теплохода.Один из них шёл со средней скоростью 22км\ч, другой 18км\ч.Через сколько часов теплоходы встретились?Какое расстояние прошёл до встречи каждый теплоход? Краткую запись и решение с пояснением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
520:(22+18)=13 ч- встретелись через 13 ч 22х13=286 км - 1-й теплоход прошел 18х13=234 км- 2-й теплоход прошел
Гость:
1) 22+18=40 км/час) - общая скорость; 2) 520:40=13(час) - они встретятся; 3) 22*13=286(км)- проедит 1; 4)18*13=234(км)-проедит 2
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