Помогите! нужно рівняння реакцій.! -дія оцтової кислоти на індикатор -реакція оцтової кислоти з металом -реакція оцтової кислоти з основним (амфотерним) оксидом -реакція оцтової кислоти з лугом -реакція оцтової кислоти з нерозч...
Химия
Помогите! нужно рівняння реакцій.! -дія оцтової кислоти на індикатор -реакція оцтової кислоти з металом -реакція оцтової кислоти з основним (амфотерним) оксидом -реакція оцтової кислоти з лугом -реакція оцтової кислоти з нерозчинною основою (або амфотреним гадроксидом) -реакція оцтової кислоти із сіллю! ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дія оцтової кислоти на індикатор - лакмус рожевий 2СН3СООН+Са=Са(СН3СОО)2+Н2 2СН3СООН+СаО=Са(СН3СОО)2+Н2О СН3СООН+NaOH=СН3СООNa+H2O 2СН3СООН+Сu(ОH)2=Сu(СН3СОО)2+2Н2О 2СН3СООН+СаCО3=Са(СН3СОО)2+Н2О+CO2
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