Помогите! нужно рівняння реакцій.! -дія оцтової кислоти на індикатор -реакція оцтової кислоти з металом -реакція оцтової кислоти з основним (амфотерним) оксидом -реакція оцтової кислоти з лугом -реакція оцтової кислоти з нерозч...

Химия

Помогите! нужно рівняння реакцій.! -дія оцтової кислоти на індикатор -реакція оцтової кислоти з металом -реакція оцтової кислоти з основним (амфотерним) оксидом -реакція оцтової кислоти з лугом -реакція оцтової кислоти з нерозчинною основою (або амфотреним гадроксидом) -реакція оцтової кислоти із сіллю! ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!

Автор: Гость