в воде объёмом 30 мл растворили 1 г сахара рассчитать массовую долю сахара в растворе вычислить число молекул в данном растворе

Гость: Гость:

1)Для начала узнаем сколько у нам масса воды. Есть формула: v=m/M , v=V/Vm Видно что левые части формул одинаковые,значит и правые можно приравнять. m/M=V/Vm Выводим:m=M*V/Vm 30 мл=0,03 л M(H2O)=18г/моль m=18 г/моль*0,03л/22,4 л/моль=0.024 г 2)Узнаем w(массовую долю сахара)=m(в-ва)*100%/m(р-ра) w=1*100%/31= 3,2 % (примерно) 3)Формулы сахара в химии нет,поэтому я грубо взяла V раствора=0,03 л v=V/Vm=0,03/22,4 =0,001 моль(примерно) Ответ:w=3,2%(примерно);v=0,001 моль(примерно)