Наибольший общий делитель чисел 24 и 18

Алгебра
Наибольший общий делитель чисел 24 и 18
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольший общий делитель равен 6
Гость:
Наибольший общий делитель чисел 24 и 18 это 6!
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