Что называется отношением двух отрезков?
Геометрия
Что называется отношением двух отрезков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отношением двух отрезков называется величина,характерезующая какую часть один отрезок состовляет от другого отрезка.
Гость:
Отношением отрезков называется отношение их длин.
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