где протекала река иордан до н.э.

Обществознание
где протекала река иордан до н.э.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Река Иордан была самой крупной рекой в Палестине.
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